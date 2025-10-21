За ночь над Россией сбито 55 украинских беспилотников
21 октября 2025 в 09:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны было уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. "Средства ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России" - заявили в МО РФ.
