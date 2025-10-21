Логотип РИА URA.RU


Аналитик Юджель: встреча Путина и Трампа обернется для Европы ударом

21 октября 2025 в 09:52
Встреча Путина и Трампа не приведет к немедленному перемирию, заявил Юджель

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в Будапеште без участия Евросоюза и НАТО, может стать «ударом» для Европы. Об этом заявил турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.

«Саммит без участия ЕС и НАТО в центре Европы станет ударом по Европе», — заявил Юджель. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что встреча станет «сигналом», что судьба континента обсуждается без европейских столиц.

Также аналитик предположил, что встреча лидеров РФ и США не приведет к немедленному перемирию. Однако она оставит надежду на возобновление регулярных контактов Путина и Трампа.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что возможная встреча Путина и Трампа в стране ЕС вызовет негативную реакцию у президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подготовка к саммиту в Будапеште идет ускоренными темпами, а посредничество премьер-министра Венгрии Виктора Орбана укрепляет его позиции на фоне давления Евросоюза. Главной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

