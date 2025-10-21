Аналитик Юджель: встреча Путина и Трампа обернется для Европы ударом

Встреча Путина и Трампа не приведет к немедленному перемирию, заявил Юджель Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в Будапеште без участия Евросоюза и НАТО, может стать «ударом» для Европы. Об этом заявил турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.

«Саммит без участия ЕС и НАТО в центре Европы станет ударом по Европе», — заявил Юджель. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что встреча станет «сигналом», что судьба континента обсуждается без европейских столиц.

Также аналитик предположил, что встреча лидеров РФ и США не приведет к немедленному перемирию. Однако она оставит надежду на возобновление регулярных контактов Путина и Трампа.

