Россиянам раскрыли регион с самыми низкими ценами на новостройки
1 квадратный метр сейчас стоит в Крыму около 157600 рублей
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Средняя цена 1 квадратного метра в Республике Крым в 2025 году составляет около 157600 рублей — примерно на 30% ниже средней стоимости по регионам. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.
«Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в Республике Крым по итогам первого полугодия 2025 года составляла 157552 рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра по России составляет 205097 рублей.
При этом цены на новостройки в Крыму растут. Так, в первом полугодии 2024-го квадратный метр стоил 152716 рублей. Рост цены связан, в частности, со спросом на недвижимость и запуском ипотечных программ. А также из-за спроса на жилье у моря среди других граждан РФ.
Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства прогнозировали, что после 2026 года цены на новостройки в России начнут расти быстрее из-за снижения ключевой ставки и дефицита жилья, а к 2030 году средняя стоимость квадратного метра может увеличиться до 279600 рублей. В период с 2023 по 2025 годы рост цен связывали с уровнем спроса, себестоимостью строительства и доступностью ипотеки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.