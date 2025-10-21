Россиянам раскрыли регион с самыми низкими ценами на новостройки

1 квадратный метр сейчас стоит в Крыму около 157600 рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Средняя цена 1 квадратного метра в Республике Крым в 2025 году составляет около 157600 рублей — примерно на 30% ниже средней стоимости по регионам. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.

«Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в Республике Крым по итогам первого полугодия 2025 года составляла 157552 рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра по России составляет 205097 рублей.

При этом цены на новостройки в Крыму растут. Так, в первом полугодии 2024-го квадратный метр стоил 152716 рублей. Рост цены связан, в частности, со спросом на недвижимость и запуском ипотечных программ. А также из-за спроса на жилье у моря среди других граждан РФ.

