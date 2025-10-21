Россиянам упростят замену документов при браке и разводе
Заявление позволит изменить национальное водительское удостоверение и регистрационные документы на ТС, указано в документе
На портале «Госуслуг» появится комплексное заявление, которое позволит поменять различные документы, такие как водительское удостоверение и другие, для ситуаций, связанных с замужеством или разводом. Это следует из ответа замглавы Минцифры РФ Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».
«В рамках реализации [данной] жизненной ситуации планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения», — указано в документе. Его приводит ТАСС.
Отмечается, что также под это заявление будут попадать регистрационные документы на транспортные средства, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами России. Помимо вышеперечисленных документов, с помощью заявления можно будет изменить сведения из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).
Ранее на портале «Госуслуг» уже внедряли сервисы, направленные на упрощение получения государственных услуг. С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет доступна в электронном виде, а также запущен сервис бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан. Эти нововведения позволяют гражданам быстрее и удобнее оформлять необходимые документы и получать консультации онлайн.
