Россиянам упростят замену документов при браке и разводе

Заявление позволит изменить национальное водительское удостоверение и регистрационные документы на ТС, указано в документе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На портале «Госуслуг» появится комплексное заявление, которое позволит поменять различные документы, такие как водительское удостоверение и другие, для ситуаций, связанных с замужеством или разводом. Это следует из ответа замглавы Минцифры РФ Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».

«В рамках реализации [данной] жизненной ситуации планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения», — указано в документе. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что также под это заявление будут попадать регистрационные документы на транспортные средства, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами России. Помимо вышеперечисленных документов, с помощью заявления можно будет изменить сведения из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).

Продолжение после рекламы