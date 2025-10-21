Приставы взыскивают с сына режиссера «Моя прекрасная няня» долг в 127 тысяч рублей

Судебный приказ был вынесен в мае 2023 года, указано в материале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С сына режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериалы «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа», Василия Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) будет принудительно взыскан долг на сумму в 127 тысяч рублей. Это следует из материалов судебных приставов.

«Долг в 127 тысяч рублей по кредиту принудительно взыскивается с сына режиссера сериалов „Моя прекрасная няня“ и „Слуга народа“ Василия Кирющенко», — указано в материале РИА Новости. Оно приводит данные документов.

Отмечается, что 8 октября было заведено исполнительное производство о взыскании долга по кредиту. Судебный приказ был вынесен в мае 2023 года судебным участком Хорошевского района Москвы.

В июле сообщалось о том, что Кирющенко заочно арестовали по решению суда в Москве. Информация была размещена в картотеке судебных решений. Отмечается, что суд. Его обвиняли в участии в деятельности террористической организации.