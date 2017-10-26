Представления японцев о киргизах крайне неполиткорректны
В интернете появился трейлер нового японского фантастического боевика под названием «Буря отважных». По сюжету фильма, инопланетная раса под названием «киргизы» пытается поработить население Земли.
Мировая премьера картины назначена на 10 ноября, но трейлер «гуляет» по Сети с конца сентября. По сюжету через 32 года киргизы атакуют землю и практически полностью истребляют человечество. Отпор инопланетянам дают последние выжившие, которые отправляются в прошлое на боевых роботах, пишет «Лента.ру».