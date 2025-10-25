Логотип РИА URA.RU
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна

25 октября 2025 в 21:03
Ребенок, выброшенный из окна, не имел шансов на спасение, заявили очевидцы

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Республике Татарстан произошел трагический инцидент: пятилетняя девочка выбросила младенца из окна квартиры, расположенной в жилом доме в поселке Васильево. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash. На данный момент детали происшествия официально не разглашаются.

«Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа в Васильево», — пишет telegram-канал. По свидетельству очевидцев, у выброшенного из окна ребенка не было шансов выжить. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новгородской области Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против женщины, которая, предварительно, непреднамеренно выстрелила в своего знакомого при испытании охотничьего ружья. Инцидент произошел в начале октября возле деревни Гарь, когда трое мужчин и женщина занимались проверкой оружия в районе местного карьера. Женщина взяла ружье и при попытке выстрелить случайно попала в голову своему товарищу, передает «Царьград»

