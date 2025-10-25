В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна

Ребенок, выброшенный из окна, не имел шансов на спасение, заявили очевидцы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Республике Татарстан произошел трагический инцидент: пятилетняя девочка выбросила младенца из окна квартиры, расположенной в жилом доме в поселке Васильево. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash. На данный момент детали происшествия официально не разглашаются.

«Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа в Васильево», — пишет telegram-канал. По свидетельству очевидцев, у выброшенного из окна ребенка не было шансов выжить. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.