В конгрессе США заявили о необходимости вести диалог о мире и торговле с Россией

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение о необходимости для Вашингтона наладить диалог с Россией. По ее словам, нужно сосредоточиться на вопросах мира и торгового сотрудничества, а не на провоцировании конфликта.

«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — говорится в публикации Луны в соцсети Х.