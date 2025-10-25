В конгрессе США заявили о необходимости вести диалог о мире и торговле с Россией
Анна Паулина Луна заявила, что США не нужно провоцировать войну с РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение о необходимости для Вашингтона наладить диалог с Россией. По ее словам, нужно сосредоточиться на вопросах мира и торгового сотрудничества, а не на провоцировании конфликта.
«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — говорится в публикации Луны в соцсети Х.
В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что ряд американских компаний ожидают соответствующего политического сигнала для начала партнерства с Россией. Также накануне он прибыл в Штаты для проведения переговоров с представителями американской администрации, передает Общественная Служба Новостей. По его словам, в ходе визита планируется обсудить причины затягивания переговоров с Украиной. Глава РФПИ сообщил, что намечено несколько рабочих встреч, одна из которых, предположительно, пройдет в открытом формате.
