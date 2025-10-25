Редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву после ареста в Баку
25 октября 2025 в 20:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Главный редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прибыл в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. В беседе с журналистами Белоусов выразил благодарность российским дипломатическим представителям и посольству России в Баку за оказанную поддержку.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал