Российские хакеры взломали базы украинским дронов, а ВС РФ их уничтожили: главное об СВО за 25 октября

Российские хакеры из группировки Killnet взломали сервера украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины». В результате им удалось получить доступ ко всем имеющимся разработкам и техническим документам по разработке беспилотников.

Параллельно с этим российские военные поразили цеха по производству БПЛА на Украине. Также отмечены успехи военных в районе Красного Лимана и Купянска. Этим утром также стало известно об атаке ВСУ по дамбе в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Главные новости о спецоперации на Украине за 25 октября — в материале URA.RU.

Беспрецедентная кибератака со стороны России

Участники российской хакерской группы Killnet взломали серверы украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины» и получили доступ ко всем технологическим материалам компании. Об этом 25 октября telegram-канал «Известия» сообщил со ссылкой на слова представителя кибер-группы, пожелавшего остаться анонимным. По его данным, в результате операции хакерам удалось завладеть исходниками проектов, технологиями испытаний, а также информацией о технических проблемах действующих дронов.

Собеседник уточнил, что после атаки доступ к ключевым данным был полностью утрачен для украинской стороны. По его словам, ВСУ потребуется создать новую техническую документацию для всех моделей БПЛА, а большая часть собранных аппаратов уже утратила боеспособность. Представитель Killnet также заявил, что для восстановления систем потребуется перепрошивка всех дронов, замена электронных компонентов и модернизация каналов связи. Значительная часть беспилотников, по его утверждению, не сможет выполнять боевые задачи, так как их частоты будут подавляться российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Killnet и связанная с ней группа Beregini уже сообщали о взломе инфраструктуры «Боевых Птах Украины», специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов моделей «Джуга», «Зозуля» и «Галка». Тогда, по утверждению хакеров, с серверов были удалены все программные прошивки, проектная документация, трехмерные модели, сведения о технических характеристиках устройств и база сотрудников украинской компании. Эти действия были направлены на то, чтобы парализовать производство и эксплуатацию беспилотников, применяемых ВСУ.

Российские солдаты уничтожили цех по производству дронов и не только

Параллельно с сообщениями хакерской атаки Killnet о взломе украинских баз данных, Минобороны РФ сообщило о поражении производственных мощностей по выпуску беспилотников на территории Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что одновременно был нанесен удар по цехам производства беспилотников, а также по временным пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.

Кроме того, ранее Министерство сообщало о поражении объектов, связанных с поставками вооружений и обеспечением деятельности военной инфраструктуры Украины — в частности, складов боеприпасов, техники и элементов энергосистемы, обеспечивающей предприятия оборонного комплекса. Кроме того, была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Бойцы ВС РФ при атаке задействовали артиллерию, авиацию и беспилотники.

Фронтовая обстановка в зоне СВО

Прорыв Красноармейска

Российские войска прорвали оборону ВСУ на юге и юго-востоке Красноармейска. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах. По их данным, ВС РФ продолжают наступление и расширяют укрепленный плацдарм на данном участке фронта.

Журналистам рассказали, что украинские формирования утратили устойчивость обороны после массированного удара российской артиллерии и авиации. Фактически оборона противника рухнула, добавили спикеры. Освобожденный рубеж позволяет российским подразделениям создать условия для дальнейшего продвижения в глубину территории и усилить давление на позиции ВСУ, расположенные вдоль центральной линии обороны города.

ВСУ в панике под Красным Лиманом

В рядах 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая находится сейчас под Красным Лиманом в ДНР, зафиксирован всплеск панических настроений и неразберихи. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на данные перехваченных переговоров от силовых структур.

По данным тех же источников, причиной роста паники стали проблемы с координацией и значительные потери на краснолиманском направлении. В результате командование ВСУ вынуждено направлять на линию боевого соприкосновения неподготовленных военнослужащих. Как отмечают представители российских силовых структур, обмены между подразделениями ВСУ становятся все более хаотичными, что затрудняет оперативное управление и координацию действий на передовой.

ВСУ ударили по белгородской дамбе

Украинские военные утром 25 октября атаковали дамбу Белгородского водохранилища. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причем, по его словам, существует риск повторных атак для полного разрушения дамбы. В случае серьезных повреждений может возникнуть угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также нескольких улиц в населенных пунктах Белгородской области, где проживает около тысячи человек.