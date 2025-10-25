Под Калининградом автобус с 40 туристами съехал в кювет

Автобус с туристами съехал в кювет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня в Полесском муниципальном округе (Калининградская область) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. На трассе вблизи поселка Изобильное водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. В момент инцидента в автобусе находились 40 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Специалисты МЧС России эвакуировали пассажиров через переднюю дверь. Пострадавших нет», — передает ведомство в telegram-канале.

Для дальнейшей транспортировки пассажиров туроператор предоставил резервный автобус, с помощью которого все люди были доставлены к месту назначения. В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 сотрудников МЧС и три единицы специализированной техники.

Продолжение после рекламы