Под Калининградом автобус с 40 туристами съехал в кювет
Автобус с туристами съехал в кювет (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Сегодня в Полесском муниципальном округе (Калининградская область) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. На трассе вблизи поселка Изобильное водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. В момент инцидента в автобусе находились 40 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Специалисты МЧС России эвакуировали пассажиров через переднюю дверь. Пострадавших нет», — передает ведомство в telegram-канале.
Для дальнейшей транспортировки пассажиров туроператор предоставил резервный автобус, с помощью которого все люди были доставлены к месту назначения. В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 сотрудников МЧС и три единицы специализированной техники.
Ранее в Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате этого пострадали шесть человек. Состояние троих человек оценивается как тяжелое.
