Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву после ареста в Баку

25 октября 2025 в 20:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Белоусова вернули в Москву

Белоусова вернули в Москву

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главный редактор радио Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под стражи в Баку. Об этом сообщили журналисты. Его задержали 1 июля после проведения сотрудниками МВД страны операции в офисе агентства. 

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал Белоусов. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. 

19 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что глава агентства Игорь Картавых также был освобожден из-под стражи. Он покинул территорию Азербайджана, вернувшись в Россию.

Продолжение после рекламы

При задержаниях в июле сотрудникам Sputnik Азербайджан были выдвинуты обвинения по ряду статей уголовного законодательства страны, в том числе в мошенничестве с причинением значительного ущерба, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением крупного дохода, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем. В редакции Sputnik Азербайджан подчеркнули, что не получали от властей официальных уведомлений о запрете на работу агентства в стране.

Материал из сюжета:

В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал