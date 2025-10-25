Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву после ареста в Баку
Белоусова вернули в Москву
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главный редактор радио Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под стражи в Баку. Об этом сообщили журналисты. Его задержали 1 июля после проведения сотрудниками МВД страны операции в офисе агентства.
«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал Белоусов. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
19 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что глава агентства Игорь Картавых также был освобожден из-под стражи. Он покинул территорию Азербайджана, вернувшись в Россию.
При задержаниях в июле сотрудникам Sputnik Азербайджан были выдвинуты обвинения по ряду статей уголовного законодательства страны, в том числе в мошенничестве с причинением значительного ущерба, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением крупного дохода, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем. В редакции Sputnik Азербайджан подчеркнули, что не получали от властей официальных уведомлений о запрете на работу агентства в стране.
Материал из сюжета:В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.