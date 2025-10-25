Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву после ареста в Баку

Белоусова вернули в Москву Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главный редактор радио Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под стражи в Баку. Об этом сообщили журналисты. Его задержали 1 июля после проведения сотрудниками МВД страны операции в офисе агентства.

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал Белоусов. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

19 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что глава агентства Игорь Картавых также был освобожден из-под стражи. Он покинул территорию Азербайджана, вернувшись в Россию.

