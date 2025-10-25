Год турбулентности: как менялись отношения России и Азербайджана

Отношения между Россией и Азербайджаном начали налаживаться после октябрьской встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В начале октября президент России Владимир Путин встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Душанбе, что стало первым за год знаком для смягчения отношений между странами. Это привело к тому, что из-под стражи на свободу начали возвращаться российские журналисты, ранее задержанные в Азербайджане.

Отношения Москвы и Баку начали стремительно портиться с конца 2024 года, когда в крушении азербайджанского самолета в небе над Казахстаном обвинили Россию. Именно эта трагедия послужила точкой отчета отдаления стран друг от друга в дипломатическом аспекте. Ситуацию усугубили и другие скандалы. URA.RU вспоминает, как менялись отношения между странами за последний год и как их можно охарактеризовать сейчас.

Авиакатастрофа в Актау — начало конца отношений

Ухудшению дипломатических отношений положила начало катастрофа 25 декабря 2024 года, когда пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший рейсом Баку–Грозный, потерпел крушение близ казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Обвинения Азербайджана и требования Алиева

Власти Азербайджана заявили: предварительные данные указывают на поражение воздушного судна «внешними металлическими объектами». Позже прозвучали предположения о возможном попадании ракеты российской системы ПВО «Панцирь-С» или воздействии средств радиоэлектронной борьбы. Президент Ильхам Алиев потребовал от России официального признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций. Он в целом придерживался обвинительной позиции, настаивал на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета и заявлял о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.

Сразу после просишествия российская сторона выразила соболезнования в связи с трагедией. Президент Владимир Путин в телефонных разговорах с Алиевым заверил, что Москва заинтересована в объективном разбирательстве и готова оказывать содействие. На сегодня о кончательные результаты расследования еще не опубликованы, они ожидаются в начале 2026 года.

Спустя год стороны встретились лично и обсудили катастрофу

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в Душанбе провели первую масштабную встречу после резкого охлаждения отношений между странами. Ключевой темой разговора между главами государств как раз стала катастрофа самолета AZAL. Тогда Путин впервые публично озвучил результаты расследования причин крушения и принес повторные соболезнования азербайджанской стороне.

Подробности со стороны России

По словам российского лидера, гибель самолета произошла из-за одновременного стечения двух трагических обстоятельств. Во-первых, в момент катастрофы рядом находился беспилотник ВСУ, преследуемый ПВО России. Во-вторых, система противовоздушной обороны сработала с техническими сбоями, из-за чего выпущенные ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались на расстоянии от него.

«В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы все это повторить… Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались… где-то примерно в 10 метрах», — озвучил тогда Путин на встрече.

Глава государства уточнил, что по результатам расследования катастрофа была вызвана не поражающими элементами самих ракет, а их обломками, которые и привели к разрушению пассажирского самолета. Путин подчеркнул, что следствие по делу уже близится к завершению: Москва вновь пообещала провести правовую оценку действий всех должностных лиц и обеспечить выплаты компенсаций пострадавшим семьям.

Алиев поблагодарил Путина за своевременное информирование по трагической теме и отметил, что уверен в беспристрастности расследования, проходящего под личным контролем российского президента. Он добавил, что рассчитывает на позитивное восприятие обществами двух стран совместных решений лидеров.

Закрытие «Русского дома» и обвинения в шпионаже

Спустя чуть более месяца с начала катастрофы с самолетом Азербайджан объявил о закрытии «Русского дома» в Баку — филиала агентства Россотрудничество. Это произошло в феврале 2025 года. Официальной причиной было названо отсутствие у организации регистрации как юридического лица, что, по заявлению представителя МИД Азербайджана, является нарушением местного законодательства.

При этом российская сторона неоднократно просила оказать содействие в легализации центра, но в регистрации было отказано. В свою очередь в МИД Азербайджана отметили, что официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества было якобы было направлено российской стороне.

По данным агентства Report, власти республики расценивали закрытие Дома как защиту национальных интересов и демонстрацию независимости от внешнего влияния. Ситуация еще усугубилась после усиления контроля над зданием Русского дома в Баку. Они также необоснованно обвиняли российских представителей в шпионаже, отмечали местные журналисты. На сегодня ситуация так и остается неопределенной, однако в Россотрудничестве надеются, что Русский дом в Баку вскоре вновь возобновит работу.

Одна правоохранительная операция еще сильнее усугубила отношения России и Азербайджана

Новый скандал, сильно ударивший по российско-азербайджанским отношениям, произошел в Екатеринбурге. В июле 2025 года прошла масштабная операция, направленная против уроженцев Азербайджана, подозреваемых в создании этнической ОПГ и причастности к ряду тяжких преступлений. Следственно-оперативные мероприятия начались рано утром 27 июня, когда были проведены обыски в домах подозреваемых. В результате были задержаны восемь человек: братья Сафаровы (Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир и Камал), а также Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов.

В ходе расследования выяснилось, что фигурантов подозревают в убийстве торговца Юниса Пашева в 2001 году, покушении на его друга Фехруза в 2010 году, а также убийстве Икрома Гаджиева в 2011 году. По имеющейся информации, семеро из задержанных свою вину не признали, тогда как Мазахир Сафаров, как сообщается, мог дать показания против остальных участников группировки.

Отдельный резонанс вызвало задержание главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, которое произошло вечером 1 июля. Его задержали, когда он проезжал мимо своего торгового центра Baku Plaza.

Все задержанные были заключены в СИЗО, где находятся по сей день. Судебные заседания проходят в закрытом режиме при повышенных мерах безопасности.

Резкая реакция Баку

Реакция Азербайджана на массовые задержания граждан в Екатеринбурге была немедленной и резкой. Власти страны не только потребовали от России проведения тщательного расследования, но и заявили о гибели двух задержанных в результате пыток, опровергнув официальную версию о сердечной недостаточности. Ответные меры включали отмену культурных мероприятий с участием российских артистов, приостановку официальных визитов и развертывание информационной кампании против политики России.

По оценкам экспертов, столь жесткая реакция стала следствием накопившегося недовольства, включая нерешенные вопросы вокруг авиакатастрофы под Актау в 2024 году. Также политологи обратили внимание на сближение с Турцией на фоне дистанцирования от Москвы.

Последствия ощутили на себе журналисты

Задержания и обыски в редакции Sputnik

После шумихи вокруг задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку утром 30 июня прошли обыски. По информации, опубликованной изданием Report со ссылкой на источники в МВД Азербайджана, здание полностью оцепили, а доступ посторонним временно ограничен. Российские дипломаты, прибывшие на место событий, не могли связаться с сотрудниками редакции, среди которых были и граждане РФ.

В то же время, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники агентства также потеряли доступ к телефонии. По данным издания Minval Politika, во время проведения обысков как минимум двое сотрудников «Sputnik-Азербайджан», которые, по предварительной информации, работали под прикрытием, были задержаны. Причем представители МИД и силовых структур Азербайджана о причинах силовых действий не говорили.

По итогу были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая Евгения Белоусова и Игоря Картавых, после отзыва аккредитации агентства. Оба руководителя были заключены под стражу по обвинениям в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Однако в октябре Картавых и Белоусова освободили из-под ареста, после чего они вернулись в Москву.

Экономические и дипломатические отношения

С начала 2025 года представители России и Азербайджана продолжали сталкиваться с взаимными ограничениями на въезд на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между двумя странами. Например, в феврале 2025 года Азербайджан отказал во въезде депутату Государственной думы РФ Николаю Валуеву, а спустя три месяца российские пограничники не пропустили на свою территорию азербайджанского парламентария Азера Бадамова, который собирался принять участие в мероприятиях в Астрахани.