В Анапе построили 20-километровую систему защиты от мазутных выбросов

В Анапе создан защитный вал протяженностью 20 километров для предотвращения распространения мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Конструкция укрепляется полипропиленовыми сетями, способными задерживать мелкие частицы мазута в случае их выброса во время шторма. На данный момент сетями уже накрыто 10 километров защитного сооружения.

«Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом... В работах задействованы специалисты МЧС России и „Кубань-СПАСа“. Задействовано 35 единиц техники. Работы ведут круглосуточно», — передает РИА Новости данные от оперштаба.

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива в результате шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По официальным данным, в море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, а в январе из-за трещины в кормовой части одного из танкеров произошел дополнительный выброс мазута. Большая часть нефтепродуктов была собрана в течение трех суток. В начале марта завершились работы по демонтажу кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия. В результате происшествий загрязнению подверглось побережье Черного моря Краснодарского края.

На заседании правительственной комиссии, прошедшем 24 октября, глава МЧС Александр Куренков сообщил о выявлении дрейфующих пятен нефтепродуктов в акватории Черного моря. В тот же день он прибыл в Анапу для контроля за ликвидацией последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Вместе с ним ситуацию на месте оценили руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.