Десять человек ответят перед судом за кибертравлю жены Макрона

Супруга Эммануэля Макрона подала в августе 2024 года жалобу на кибербуллинг Фото: Официальный сайт Европарламента

В Париже 27 и 28 октября состоится судебное заседание по делу о кибербуллинге в отношении супруги президента Франции Брижит Макрон. На скамье подсудимых окажутся 10 человек, сообщает агентство Франс Пресс. В ходе процесса будет рассмотрен ряд инцидентов, связанных с распространением в интернете оскорбительных высказываний и клеветы, в частности, комментариев относительно пола, сексуальной ориентации, а также разницы в возрасте между первой леди и Эммануэлем Макроном.

«Восемь мужчин и две женщины будут судить в понедельник и вторник в уголовном суде Парижа за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма», — говорится в материале. Также часть высказываний этих лиц содержала обвинения, соотносимые с педофилией.

Рассмотрение дела стало возможным благодаря жалобе, которую первая леди подала в августе 2024 года. Ожидается, что обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. При этом пока неясно, планирует ли Брижит Макрон лично присутствовать на заседании суда.

Тема гендерной идентичности супруги французского президента привлекала пристальное внимание пользователей интернета неоднократно. Дополнительный резонанс вызвал документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс. После публикации киноленты обсуждения в сети в отношении супруги Макрона активизировались, а президентская чета инициировала судебный процесс по обвинению в клевете.