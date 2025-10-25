Под Сумами уничтожили скопление военных ВСУ при построении
Бойцов ВСУ уничтожили во время построения
В Сумской области в момент построения личного состава ВСУ было уничтожено скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«Сейчас распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях. Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях», — заявил источник для ТАСС.
Российская разведка зафиксировала эти сведения, в результате чего по месту сбора был нанесен комбинированный удар с применением беспилотников «Герань» и артиллерии. Уточняется, что операция прошла в районе населенного пункта Дмитровка Сумской области вблизи российской границы.
Ранее сообщалось о массовой гибели бойцов 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Это произошло по вине недавно назначенного командира бригады, полковника Анатолия Савича. Причиной трагедии, по данным ведомства, стало пристрастие комбрига к публикации в интернете фотографий строевых мероприятий. Так, командир неоднократно приказывал проводить построения непосредственно на линии соприкосновения. Полковник исходил из ошибочного представления о достаточной безопасности данного участка фронта из-за отсутствия активных боевых действий, считая возможным проводить церемонии награждения или демонстрацию новой экипировки без угрозы для личного состава. При этом на опубликованных фотографиях видно, что военнослужащие находились без индивидуальных средств защиты.
