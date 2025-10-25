Под Сумами уничтожили скопление военных ВСУ при построении

Бойцов ВСУ уничтожили во время построения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сумской области в момент построения личного состава ВСУ было уничтожено скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«Сейчас распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях. Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях», — заявил источник для ТАСС.

Российская разведка зафиксировала эти сведения, в результате чего по месту сбора был нанесен комбинированный удар с применением беспилотников «Герань» и артиллерии. Уточняется, что операция прошла в районе населенного пункта Дмитровка Сумской области вблизи российской границы.

