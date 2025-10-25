В Братске 16-летний подросток ранил сверстника ножом во время конфликта
Полицейские задержали 16-летнего подростка, пырнувшего сверстника ножом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В городе Братске сотрудники полиции задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в нанесении ранения своему сверстнику. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции несколько часов назад. На место инцидента оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в пресс-службах Следственного управления СКР по Иркутской области, региональной прокуратуры и областного управления МВД.
«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, изъяли видеозапись, на которую попал инцидент. Через несколько минут сотрудники ППС по приметам задержали злоумышленника недалеко от автостанции», — передает издание IrkutskMedia.
По имеющейся информации, между несовершеннолетними произошел конфликт в одном из сообществ в социальной сети. В ходе последующей встречи подростки попытались разрешить возникшие разногласия, однако спор перерос в физическое противостояние. В ходе инцидента один из участников, предположительно используя предмет, схожий с ножом, нанес оппоненту ранение. Пострадавший был оперативно госпитализирован, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области организована соответствующая проверка. Отмечается, что эти подростки ранее не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Ранее в Республике Татарстан пятилетняя девочка выбросила младенца из окна квартиры в поселке Васильево. Малыш упал с высоты четвертого этажа и не выжил. На данный момент детали происшествия официально не разглашаются.
