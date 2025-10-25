Вьетнам избрал первого в истории женщину вице-премьера
61-летняя Фам Тхи Тхань Ча стала вице-премьером правительства Вьетнама
Фото: Council.gov.ru / Wikipedia / CC-BY 4.0
25 октября 2025 года Национальное собрание Вьетнама утвердило назначение на должности заместителей премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, ранее занимавшей пост министра внутренних дел, а также Хо Куок Зунга, который ранее возглавлял партийный комитет провинции Зялай. Данное решение было принято подавляющим большинством голосов в ходе финального, десятого заседания 15-го созыва, проходившего в Ханое. Информацию об итогах голосования распространила пресс-служба Национального собрания.
Кандидатуры Фам Тхи Тхань Ча и Хо Куок Зунга, выдвинутые премьер-министром Фам Минь Чинем, получили поддержку 429 из 430 депутатов, присутствовавших на заседании. Представители парламентской пресс-службы уточнили, что постановление об утверждении этих назначений было принято абсолютным большинством голосов.
