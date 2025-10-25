Минсвязи Архангельской области подтвердило ограничение мобильного интернета
В Архангельской области огранили работу интернета
В Архангельской области отмечены ограничения функционирования мобильного интернета, причиной чего стало обеспечение мер безопасности. Об этом сообщили в региональном министерстве связи. Сроки восстановления работы мобильных сетей пока не определены.
«Ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве также подчеркнули, что во всех отделениях МФЦ, работающих согласно установленному графику, гражданам предоставляется бесплатный доступ к интернету по Wi-Fi. Однако отмечается, что не все операторы связи будут компенсировать расходы клиентам в периоды ограничения интернета из-за усиленных мер безопасности. Так, в Свердловской области в пресс-службе «Мотив» рассказали URA.RU, что ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик.
