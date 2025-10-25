Таможенные сборы на импортные товары вырастут с 1 января 2026 года

Правительство с 1 января проиндексирует ставки таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники Фото: Роман Наумов © URA.RU

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленная шкала таможенных сборов на товары, ввозимые на территорию страны. Как сообщает Минпромторг, соответствующее решение принято правительством РФ с учетом накопленного уровня инфляции. Подобное позволит привести размер сборов в соответствие с фактическими расходами на проведение таможенных процедур.

«Правительство РФ актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Соответствующая инициатива была разработана Минпромторгом России. Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации», — говорится в сообщении министерства. Информацию передает РИА Новости.

Пересмотренные ставки начнут применяться с 2026 года, что, как подчеркивают в Минпромторге, даст бизнесу необходимое время для адаптации к новым условиям. При этом изменения не коснутся экспортных операций, товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования, а также морских и воздушных судов.

Как отмечается в сообщении министерства, отдельные категории таможенных сборов индексировались и ранее, однако максимальный размер ставки — 30 тысяч рублей — не изменялся с 2004 года. Ставки, которые подвергались индексации, будут дополнительно скорректированы на основании разницы между уже проведенной индексацией и фактической инфляцией за прошедший период.

Согласно пояснениям Минпромторга, обновления предусматривают более гибкий подход к формированию величины сборов в зависимости от стоимости партии товара. В частности, верхняя граница стоимости партии, к которой применяется максимальная ставка, увеличивается с семи до 10 миллионов рублей. Для партий, превышающих этот порог, ставка составит 73 860 рублей вместо прежних 30 тысяч. Аналогичная индексация будет проведена и для товаров, таможенная стоимость которых не определяется или не заявляется. Дополнительно, с начала следующего года будут проиндексированы ставки на радиоэлектронику — ранее максимальная ставка была 30 тысяч рублей, а теперь повысится до 73 860 рублей.