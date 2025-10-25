Австрия намерена избавиться от экс-главы управления СБУ Наумова
Суд в Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину Андрея Наумова
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Австрийский суд вскоре приступит к рассмотрению вопроса об экстрадиции на Украину бывшего руководителя главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), объявленного в международный розыск. Об этом в субботу проинформировало украинское Государственное бюро расследований, не уточняя фамилию подозреваемого. Однако, согласно сведениям, опубликованным украинским изданием NV, речь идет об Андрее Наумове.
«Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ», — говорится в сообщении в telegram-канале госбюро. Там также заявили, что досудебное расследование в отношении бывшего чиновника завершено по ряду статей уголовного кодекса.
Как установило следствие, находясь под арестом в Сербии на протяжении года за отмывание средств. Также в феврале прошлого года Наумов запросил политическое убежище в одной из стран G7. На Украине его разыскивают по делу о мошенничестве и злоупотреблениях. В октябре 2025 года подозреваемый выехал на территорию Австрии.
