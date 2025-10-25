Австрия намерена избавиться от экс-главы управления СБУ Наумова

Суд в Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину Андрея Наумова Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Австрийский суд вскоре приступит к рассмотрению вопроса об экстрадиции на Украину бывшего руководителя главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), объявленного в международный розыск. Об этом в субботу проинформировало украинское Государственное бюро расследований, не уточняя фамилию подозреваемого. Однако, согласно сведениям, опубликованным украинским изданием NV, речь идет об Андрее Наумове.

«Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ», — говорится в сообщении в telegram-канале госбюро. Там также заявили, что досудебное расследование в отношении бывшего чиновника завершено по ряду статей уголовного кодекса.