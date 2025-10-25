Комбриг ВСУ Савич допустил массовую гибель военных из-за фото в соцсетях

Массовая гибель бойцов ВСУ произошла из-за тяги командира бригады устраивать построения прямо на передовой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Массовая гибель военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ произошла по вине недавно назначенного командира бригады, полковника Анатолия Савича, сообщили в российских силовых структурах. Причиной трагедии, по данным ведомства, стало пристрастие Савича к публикации фотографий строевых мероприятий в соцсетях.

«В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.

Как пояснил представитель российских силовых структур, командир неоднократно отдавал распоряжения проводить построения непосредственно на линии соприкосновения, после чего размещал отчеты с фотографиями в интернет-ресурсах. Полковник исходил из ошибочного мнения, что, в отсутствие активных боевых действий на данном участке фронта, построение для вручения наград или демонстрации новой экипировки возможно без риска для личного состава. При этом на опубликованных снимках видно, что военные находились без индивидуальных средств защиты.

Продолжение после рекламы