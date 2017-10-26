Следственный отдел по Приуральскому району ЯНАО начал проверку по факту смерти мужчины в коридоре больницы в Аксарке. Мужчина скончался в очереди на прием к врачу 24 октября.
«В настоящее время следствием проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены медицинские работники. Изучается изъятая в поликлинике медицинская документация», — сообщили в пресс-службе ямальского управления СКР.
Как ранее сообщало «URA.RU», накануне смерти местный житель 1965 года рождения обратился в больницу за помощью. Обследования патологий не выявили, и пациента отпустили домой. На следующий день он пришел в больницу на повторный прием, прошел осмотр у невропатолога, но консультации у терапевта так и не дождался. Мужчине стало плохо. Попытки врачей оказать помощь не увенчались успехом. Мужчина скончался на диване в коридоре больницы.