{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Ямала
15:34  26 октября 2017 0

Следователи проверят больницу на Ямале, где пациент умер в очереди на прием к врачу

Аксарковскую ЦРБ проверяют следователи из-за смерти пациента в очереди на прием к врачуФото: www.medicinarf.ru

Следственный отдел по Приуральскому району ЯНАО начал проверку по факту смерти мужчины в коридоре больницы в Аксарке. Мужчина скончался в очереди на прием к врачу 24 октября.

«В настоящее время следствием проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены медицинские работники. Изучается изъятая в поликлинике медицинская документация», — сообщили в пресс-службе ямальского управления СКР.

Как ранее сообщало «URA.RU», накануне смерти местный житель 1965 года рождения обратился в больницу за помощью. Обследования патологий не выявили, и пациента отпустили домой. На следующий день он пришел в больницу на повторный прием, прошел осмотр у невропатолога, но консультации у терапевта так и не дождался. Мужчине стало плохо. Попытки врачей оказать помощь не увенчались успехом. Мужчина скончался на диване в коридоре больницы.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров