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Главные новости Ямала
12:23  26 октября 2017 0

На Ямале мужчина скончался в очереди на прием к врачу

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
Мужчина скончался на диване в коридоре поликлинникеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В центральной районной больнице села Аксарка на Ямале мужчина умер, ожидая приема у врача. О причинах смерти пока не известно, проводится экспертиза. Известно, что накануне гибели пациент уже обращался за помощью в больницу.

«Накануне смерти мужчина обратился в поликлинику. Ему провели комплекс обследований, при котором никакой патологии со стороны жизненно важных органов не было выявлено. Была назначена дополнительная консультация. Он пришел на нее во второй день, прошел невропатолога и должен был повторно прийти на консультацию к терапевту, чтобы определиться с дальнейшей тактикой. Это стандартная процедура ведения пациента», — рассказал «URA.RU» главврач Аксарковской ЦРБ Владимир Баннов.

Однако на повторный прием к терапевту мужчина так и не попал. Ему стало плохо, пока он ожидал приема в коридоре. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что врачи предприняли все возможные меры, чтобы спасти пациента, но «откачать» его не удалось. Предварительно врачи связывают смерть с неправильным образом жизни и беззаботным отношением умершего к своему здоровью.

Вячеслав Егоров
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