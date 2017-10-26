На Ямале мужчина скончался в очереди на прием к врачу

В центральной районной больнице села Аксарка на Ямале мужчина умер, ожидая приема у врача. О причинах смерти пока не известно, проводится экспертиза. Известно, что накануне гибели пациент уже обращался за помощью в больницу.
«Накануне смерти мужчина обратился в поликлинику. Ему провели комплекс обследований, при котором никакой патологии со стороны жизненно важных органов не было выявлено. Была назначена дополнительная консультация. Он пришел на нее во второй день, прошел невропатолога и должен был повторно прийти на консультацию к терапевту, чтобы определиться с дальнейшей тактикой. Это стандартная процедура ведения пациента», — рассказал «URA.RU» главврач Аксарковской ЦРБ Владимир Баннов.
Однако на повторный прием к терапевту мужчина так и не попал. Ему стало плохо, пока он ожидал приема в коридоре. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что врачи предприняли все возможные меры, чтобы спасти пациента, но «откачать» его не удалось. Предварительно врачи связывают смерть с неправильным образом жизни и беззаботным отношением умершего к своему здоровью.