18:19 26 октября 2017 0

Прокурор Игорь Ткачев поставил жесткие условия застройщику Павлу Жданову (в центре) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев встретился с владельцами квартир проблемных домов ЖК «Апельсин» в Кургане, которые накануне выходили на митинг. Застройщику Павлу Жданову он установил срок для устранения всех недоработок до 3 ноября, предает корреспондент «URA.RU».

«В городе есть власть? Покажите!» — с ходу обратился Ткачев к собравшимся во дворе новостроек. Глава Кургана Сергей Руденко поспешно начал отчитываться о состоянии дел на объектах. Он пообещал, что в один из корпусов вода начнет поступать «сегодня-завтра», а последний корпус будет полностью готов на следующей неделе — там подключат электричество, отопление и воду. Также он добавил, что более 120 собственников уже оформили свои права на жилье.

Прокурор извинился перед жителями, что не смог прийти на митинг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У руководителя СМУ КПД Павла Жданова прокурор не менее строго спросил, почему за него работы по подключению воды и канализации выполняет «Водный союз». Жданов в ответ заверил, что все работы будут сделаны. «Открывайте кубышку, где вы деньги прячете! — потребовал прокурор. — Принимайте меры по-хорошему!»

В считанные минуты разобравшись с ситуацией, Ткачев отправился давать комментарии прессе. «С восьми утра прокуратура вместе с ГЖИ осмотрела квартиры, дольщики показали нам недостатки. Мы добьемся того, чтобы СМУ КПД все недостатки устранило, а управляющая компания тоже начала работать», — заявил Ткачев.

Также прокурор прокомментировал ход уголовного расследования в отношении руководства СМУ КПД по факту хищения денежных средств дольщиков. «Мы направляли поручение в одну из зарубежных стран об оказании правовой помощи, чтобы получить ответ, куда ушли деньги», — отметил Ткачев. При этом он уточнил, что ответ пока не получен. Прокурор напомнил, что ситуация с курганскими долгостроями находится на контроле в Генпрокуратуре.

К главе Кургана Сергею Руденко у новоселов тоже немало вопросов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый заместитель губернатора Виктор Сухнев остановился на сложностях, которые препятствуют вводу в эксплуатацию новых домов. Он напомнил, что из-за уголовного дела все средства и активы Жданова арестованы. Кроме того, вице-губернатор отметил, что часть счетов Жданова оказались в банке «Открытие», где в августе была введена временная администрация.

И. о. генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников заявил, что его компания выполнит необходимую работу за застройщика. Благодаря этому у жителей должна в ближайшее время появиться вода. «Мы возьмем баканализ, до положительных результатов вода может использоваться для технических целей», — напомнил он новоселам.