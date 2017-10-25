17:39 25 октября 2017 0

На митинг у кинотеатра «Россия» вышли более 50 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более пятидесяти обманутых дольщиков СМУ «КПД» в среду, 25 октября, вышли на митинг, чтобы выразить свое возмущение ситуацией вокруг долгостроев ЖК «Апельсин». Власти отчитались о введении в эксплуатацию последних четырех строений жилого комплекса, но в домах нет воды, тепла и электроэнергии.

На акцию протеста дольщики пришли с детьми, передает корреспондент «URA.RU». В своих выступлениях люди не сдерживали эмоций. «Почему дольщики должны вникать в проблемы, страдать из-за несогласованных действий разных организаций? В домах нет света, тепла и воды! С коллектором вопрос не решен. На совещании у вице-губернатора Сухнева нам обещали, что проблем с подачей воды не будет», — возмущались выступающие.

В строение 2В уже заселились семьи, хотя в доме еще нет воды. «Нам не важно, кто из организаций кому должен, нам нужна вода. Мы заехали в квартиру с двумя детьми и сейчас носим воду без лифта на восьмой этаж!» — рассказала жительница дома.

Собственники других строений не могут получить ключи от квартир, люди уверены, что этот процесс затягивают намеренно.

На митинг, по словам организаторов, были приглашены представители городских и областных властей, а также гендиректор СМУ «КПД» Павел Жданов. Никто из них не пришел. Один из выступающих обратился к прокурору Игорю Ткачеву: «Хотелось бы спросить у прокурора Курганской области, почему дольщиков обманули? Кто виноват в этой ситуации?»

1/5 Приглашенные чиновники и застройщик Павел Жданов на митинг не пришли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В своей резолюции дольщики потребовали выдать им ключи до 1 ноября 2017 года в уже введенных в эксплуатацию домах ЖК «Апельсин (2А и строения 1), а также подать тепло, электроэнергию и воду в дома. Копию резолюции решили направить президенту Владимиру Путину, в правительство Курганской области и администрацию города Кургана. «Мы будем выходить на митинги регулярно, пока нам не выдадут ключи», — заявили организаторы. Следующий митинг согласован на 3 ноября.

Дома ЖК «Апельсин» по договору долевого строительства застройщик должен был сдать еще в 2015 году. Несостоявшиеся новоселы неоднократно выходили на акции протеста и несколько раз отменяли митинги из-за обещаний властей. В сентябре—октябре 2017 года, после вмешательства Генпрокуратуры, дома комплекса все же ввели в эксплуатацию. Сейчас основной проблемой объектов является недостроенный коллектор, на котором уже возникала аварийная ситуация.