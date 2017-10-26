Компания «Роснефтегаз» предприняла попытку вернуть себе конфискованные баржи от разобранного наплавного моста, которые находились на хранении в Тарко-Сале. При попытке буксировки барж задействованное судно начало стремительно тонуть. Никто из экипажа не пострадал. Полиция выясняет причины инцидента.
Баржи после демонтажа находились под арестом и были переданы на хранение департаменту имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Недавно арест был снят, но пока что решение суда не вступило в законную силу. Однако собственник решил не дожидаться этого и забрать свои баржи.
В результате между Пуровским казачьим обществом, которое занималось охраной барж, и сотрудниками компании «Роснефтегаз» произошел конфликт. Представители казаков сообщили, что 24 октября к ним прибыли неизвестные, которые представились сотрудниками компании и журналистами. Они собирались забрать баржи. Пока стороны спорили, одну из барж удалось увезти. Казаки вызвали полицию. Участники спора были доставлены в отделение для разбирательства. Ночью, по сообщениям охранников, попытки вывоза барж повторились.
Утром 25 октября в ОМВД Пуровского района поступило сообщение от представителя ООО «Корпорация Рост нефти и газа» о затонувшем судне «Юганск-2». По словам заявителя, казаки «угрожали экипажу маломерного судна».
Возможной причиной затопления стало управление судном в опасной ледовой обстановке. Как стало известно от жителей поселка Уренгой, накануне корпорация «Роснефтегаз» срочно набирала команды для маломерных судов. При этом навигационный сезон на реке Пур уже закрыт из-за опасности.
Глава «Роснефтегаза» Олег Ситников подтвердил, что судно принадлежало его компании, также заявив, что, по его мнению, экипаж в произошедшем не виноват. «Теплоход очень быстро стал тонуть и моментально ушел на дно. Экипаж быстро спрыгнул в воду. Люди даже документы не успели взять», — рассказал «URA.RU» Ситников.
Напомним, наплавной мост компании «Роснефтегаз» через реку Пур был признан аварийным и работал незаконно. По решению суда он был демонтирован судебными приставами в августе этого года. Закрытия незаконной переправы местные власти добивались около пяти лет. Компании за это время было выписано множество предписаний и штрафов.