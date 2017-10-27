Прокуратура города Кургана объявила предостережение врио сити-менеджера Андрею Жижину за несвоевременную уборку снега и наледи с проезжей части и тротуаров города.
Как отметили в пресс-службе ведомства, по нормам законодательства уборку и вывозку снега и льда с улиц, скверов и бульваров необходимо проводить немедленно с началом снегопада. В первую очередь необходимо чистить магистрали. Все тротуары, дворы, площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищать от снега и ледяного наката и посыпать песком до 8 часов утра. Проверка установила, что после обильного снегопада уборка дорог и тротуаров областного центра своевременно не проводится.
Курганцы также жалуются на нерасторопность дорожников и коммунальщиков. «В четверг в городе был гололед — тротуары превратились в каток, но никто так и не посыпал их песком. В пятницу, 27 октября, погода изменилась, а коммунальщики начали разбрасывать песок по нечищеным дорогам. В результате на дорогах — каша», — возмущен житель города с улицы Кирова.
Ранее в пресс-службе городской администрации заверили, что к уборке дорог от снега муниципальные предприятия готовы. За уборку проезжей части в городе отвечает МУП «СДП», за уборку тротуаров — МУП «Астра».