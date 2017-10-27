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Главные новости Курганской области
11:13  27 октября 2017 0

Прокуратура наказала власти Кургана за «кашу» на дорогах

Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
Дорожники не справились с уборкой снега и наледи после первого сильного снегопадаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура города Кургана объявила предостережение врио сити-менеджера Андрею Жижину за несвоевременную уборку снега и наледи с проезжей части и тротуаров города.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по нормам законодательства уборку и вывозку снега и льда с улиц, скверов и бульваров необходимо проводить немедленно с началом снегопада. В первую очередь необходимо чистить магистрали. Все тротуары, дворы, площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищать от снега и ледяного наката и посыпать песком до 8 часов утра. Проверка установила, что после обильного снегопада уборка дорог и тротуаров областного центра своевременно не проводится.

Курганцы также жалуются на нерасторопность дорожников и коммунальщиков. «В четверг в городе был гололед — тротуары превратились в каток, но никто так и не посыпал их песком. В пятницу, 27 октября, погода изменилась, а коммунальщики начали разбрасывать песок по нечищеным дорогам. В результате на дорогах — каша», — возмущен житель города с улицы Кирова.

Ранее в пресс-службе городской администрации заверили, что к уборке дорог от снега муниципальные предприятия готовы. За уборку проезжей части в городе отвечает МУП «СДП», за уборку тротуаров — МУП «Астра».

Анна Бояркина
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