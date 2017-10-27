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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:01  27 октября 2017 0

После публикации «URA.RU» из мэрии Среднеуральска уволен брат главы города. Он был замечен в махинациях с муниципальным имуществом

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
В Среднеуральске освободилось место начальника управления муниципальным имуществомФото: depositphotos.com © URA.RU

В Среднеуральске уволен начальник управления муниципальным имуществом Антон Павлущенко, который также является двоюродным братом мэра Владислава Козлова. Информация об этом появилась после того, как на «URA.RU» была опубликована новость о ликвидации «школы-призрака», которая не работала с 2007 года, но ее директор Светлана Лаврова на протяжении 10 лет исправно получала зарплату. Здание находилось на балансе структуры Павлущенко.

Прокуратура Свердловской области установила, что Павлущенко не имел права занимать должность начальника управления муниципальным имуществом, так как не соответствовал квалификационным требованиям по уровню образования. Его диплом о высшем образовании имеет степень бакалавра, а не специалитета. Прокуратура еще в конце прошлого года вынесла представление главе города уволить Павлущенко, но Козлов оставил родственника на госслужбе.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области нашему агентству сообщили, что 20 октября суд направил исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным и обязал расторгнуть трудовой договор с Павлущенко. 24 числа он был уволен.

В этот же день глава города подписал постановление о ликвидации школы № 19, которая этим летом оказалась в центре скандала. Выяснилось, что с 2007 года образовательное учреждение не работает, тем не менее его директор Светлана Лаврова на протяжении 10 лет исправно получала зарплату. Более того, в закрытом здании сидели посторонние организации — управление культуры горадминистрации и коммерческие структуры. Здание находилось на балансе управления муниципальным имуществом, коим заведовал Антон Павлущенко.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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