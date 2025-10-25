В Екатеринбурге подростки напали мужчину, возбуждено уголовное дело

Подростки избили мужчину за просьбу не нарушать общественный порядок Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Екатеринбурге в отношении группы подростков, напавших на мужчину в ответ на сделанное им замечание, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено, как группа подростков в Екатеринбурге избивает взрослого мужчину. Сообщается, что причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок», — уточнили в telegram-канале ведомства. Следственные органы СК РФ по области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).