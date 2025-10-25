В Екатеринбурге подростки напали мужчину, возбуждено уголовное дело
Подростки избили мужчину за просьбу не нарушать общественный порядок
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Екатеринбурге в отношении группы подростков, напавших на мужчину в ответ на сделанное им замечание, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено, как группа подростков в Екатеринбурге избивает взрослого мужчину. Сообщается, что причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок», — уточнили в telegram-канале ведомства. Следственные органы СК РФ по области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Борису Францишко представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о выявленных на данный момент обстоятельствах.
