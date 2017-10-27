В котельных Крайнего Севера начали подкрашивать горячую воду для защиты ее от воровства

Одной из проблем ресурсоснабжающих организаций Крайнего Севера остается несанкционированный отбор горячей воды из систем отопления. В целях экономии жители делают врезки в трубопровод, что снижает качество услуги, а также чревато серьезными авариями.
Для решения проблемы несанкционированного водоотбора компанией АО «Ямалкоммунэнерго» решено добавлять краситель «Уранин А» в систему теплоснабжения, безвредный для организма и природы, но способный доставить массу неприятностей похитителям горячей воды.
Для потребителей наличие «Уранина» в системе отопления не опасно. Это органический растворитель, безопасный для окружающей среды и человека. Добавляется он непосредственно на котельной. И в случаях, когда население делает врезки в трубопровод с целью использования теплоносителя для хозяйственно-бытовых нужд вроде стирки, краситель будет портить белье.
С первых дней текущего отопительного сезона филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском районе добавляет органический краситель зелено-желтого цвета в систему Катровожа и Белоярска (Приуральский район).
«Добавка „Уранина А“ стала необходимостью. Если в Белоярске добавляем для выявления возможных утечек и оперативного их устранения, то в Катровоже заметно выросли объемы так называемой „подпитки“ контура тепловых сетей на котельной. Для нормальной работы системы теплоснабжения объем теплоносителя должен быть постоянным. Подкрашивание теплоносителя происходит на постоянной основе, так что, сколько ни сливай, вода светлее не станет», — объясняет главный инженер филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском районе Виталий Грабо.
Подобная ситуация складывается и в Тазовском районе, где начиная с 2015 года зеленая вода бежит и по трубам системы отопления села Газ-Сале. Ежегодно жидкость ярко-изумрудного цвета помогает коммунальщикам выявить протечки, точки несанкционированного слива горячей воды и принять оперативные меры.
«Система теплоснабжения в поселке закрытого типа. Это означает, что в водопроводные краны теплоноситель попадать не должен. Фактически ситуация иная — некоторые потребители все еще используют сетевую воду для бытовых нужд. Вода из системы опасна для жизни, так как не предназначена для употребления ее в бытовых целях, кроме того, в зимний период достигает очень высоких температур», — говорит директор филиала компании в Тазовском районе Александр Горлов.