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Главные новости Курганской области
17:57  27 октября 2017 0

Зауральские аграрии нелегально продают рекордный урожай казахам

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, зерно, кормовые
Зерно, выращенное в Зауралье, не пользуется большим спросомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганские аграрии вывезут за пределы региона более 1 млн тонн зерна, следует из прогноза зауральского департамента АПК. Сейчас из собранных рекордных 2,1 млн тонн пшеницы по железной дороге вывезли всего около 23 тысяч тонн. Пока чиновники борются с нехваткой вагонов на РЖД, крестьяне нашли нелегальный способ заработка.

«Зауральские хозяйства вовсю нелегально продают зерно в Казахстан, — рассказал источник „URA.RU“, который попросил не называть свое имя. — Скупщики приезжают на фурах, предлагают по 4,5-4,7 тысячи за тонну, это неплохая цена с учетом того, что берут зерно на месте. Казахам это тоже выгодно из-за разницы курсов. Пшеницу они везут нелегально, не платят налоги, при этом у соседей ГОСТ мягче, поэтому зерно пятого класса там может стать более качественным четвертым».

В то же время в сельхоздепартаменте убеждены, что цена на зерно нового урожая в Курганской области остается стабильной. По данным чиновников, зауральская пшеница востребована в Свердловской области, Пермском крае и Республике Коми. Однако зауральских аграриев не устраивает цена, которую им предлагают. Многие производители жалуются, что она оказалась ниже себестоимости.

«Рынок немного успокоился, цена зафиксировалась в районе 4,5 тысячи за тонну. Производители стараются пока придержать пшеницу, чтобы ее продать выгоднее», — рассказал депутат курганской областной думы Олег Колташов. Депутат отметил, что с поставками зауральской пшеницы на экспорт перспективы пока довольно туманны (зауральцам обещали квоту в 50 тысяч тонн зерна на экспорт). «Я только вернулся из Ростова, там терминалы завалены под крышу, на Азове уже дней через 20 встанет лед», — уточнил Колташов. Также он признал, что есть проблемы из-за большой очереди на железнодорожные перевозки.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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