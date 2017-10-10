Главный аграрный регион Урала готовится к хлебным бунтам

21:38 10 октября 2017 0

Цена на зерно опустилась ниже себестоимости, убирать его - себе в убыток Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области завершается уборка рекордного урожая зерна. Однако, как и предсказывало «URA.RU», крестьяне на грани: цены на зерно упали ниже себестоимости, его негде хранить. Меры, которые предпринимает российское правительство, сильно запаздывают. Так, в Зауралье, аграрном регионе, начали раздаваться призывы выйти на акции протеста, бросить урожай и отказаться сеять пшеницу в следующем году.

В Зауралье уже собрано рекордные 2,1 миллиона тонн зерна, глава региона Алексей Кокорин призвал закончить уборку оставшихся полей до конца недели, пока стоит сухая погода. Однако не все производители спешат выполнять команду. «Какой смысл мне тратить бензин, все равно зерно некуда девать, ну сгниет оно не в поле, а сваленное в кучу под дождем и снегом», — прокомментировал один из руководителей крупного фермерского хозяйства, который не захотел афишировать свое имя.

Все хранилища переполнены зерном Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель агрофирмы, глава областного думского комитета по аграрной политике Владимир Остапенко подтвердил «URA.RU» настроения: он вынужден хранить часть собранного зерна под открытым небом. По его словам, за пшеницу пятого класса — а именно такая чаще всего растет в Зауралье — сейчас можно получить около 4,5 тысяч рублей за тонну. Многие производители утверждают, что это меньше себестоимости. И по такой цене пшеницу принимают не везде — элеваторы переполнены. «Говорят, в Юргамыше принимают по 5,5 тысяч рублей за тонну, но это немного и по специальному графику», — комментирует Остапенко.

Его коллега по думе Федор Ярославцев хранит зерно под навесами. Это может спасти выращенный урожай от дождя, но, если зерно занесет снегом, оно также станет непригодным. «По четыре тысячи я не буду продавать зерно, это ниже себестоимости. Лучше было не молотить!» — возмущен депутат.

Крупный фермер Виктор Иванов говорит, что не может себе позволить тянуть с реализацией зерна и вынужден продавать его себе в убыток, поскольку у его предприятия последние годы выдались неудачными — нужно рассчитываться с долгами. По его ожиданиям, при нынешнем хорошем урожае в лучшем случае он сработает «в ноль».

Сергею Пугину приходится непросто — некоторые аграрии доведены до отчаяния Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Меры поддержки, которые проанонсировало российское правительство, курганские аграрии считают «ничтожными». Законопроект, согласно которому государство обещает субсидировать железнодорожные перевозки зауральским аграриям в сторону экспортных портов, только готовится к принятию. Сейчас курганцы пытаются добиться, чтобы квоту льготной пшеницы увеличили с 50 тысяч тонн до 100 тысяч. Но и это — всего 0,5% от выращенного урожая. На доплаты могут рассчитывать лишь те, кто смог вырастить зерно с повышенным количеством белка — таких хозяйств в области совсем немного, а потому на цены на рынке это вряд ли повлияет. «Нужно понимать, что сейчас все перевозки по железной дороге расписаны, мы сможем отправить нашу пшеницу не раньше нового года», — поясняет депутат областной думы Олег Колташов, который уже не первый год бьется за возможность выхода зауральцев на экспорт.

«Я был на совещании в Москве, нам предлагают потерпеть до ноября, — рассказал руководитель регионального отделения Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов России (АККОР) Владимир Алейников. — По интервенциям ничего не говорят». Между тем в 2016 году государство купило у зауральских аграриев 81,4 тыс. тонн пшеницы на сумму 713 млн рублей.

«Судорожно проблему не решить, — уверен Владимир Остапенко. — Почему-то Минобороны регулярно проводит учения, у них есть план на любую нештатную ситуацию. У нас же вырастили урожай, и это внезапно стало проблемой». Депутат уверен, что государству необходимо создавать значительный стратегический запас зерна. «Зачем вообще нам сеять, если это никому не нужно?» — высказывают недоумение аграрии. Они не исключают, что в будущем году многие хозяйства и вовсе откажутся от посадки зерна.

«Рынок у нас бешеный. Завтра крестьяне откажутся садить зерно, все приключатся на рапс [культура-источник биодизеля] — обрушат цены на него. Это как по гречке — в этом году уронили цены в два раза, ее закупали по 20 рублей, сейчас уже по 10», — считает депутат Федор Ярославцев. По его оценке, для потребителей такие перепады настроений аграриев и возможные банкротства сельхозпредприятий могут грозить резкими скачками цен на продовольствие.