Телеведущая и светская львица Ксения Собчак начала свою президентскую кампанию в Екатеринбурге. Перед сторонниками в уральской столице она ставит задачу собрать 7500-7800 подписей. Все хлопоты лягут на руководителя штаба Собчак в Екатеринбурге. Ранее «URA.RU» сообщало, что должность его руководителя предлагали екатеринбургскому журналисту и пиарщику Аксане Пановой. Официального подтверждения эта информация, однако, пока не получила. В пятницу, 27 октября, Собчак встречается с желающими ее поддержать в коворкинге «Соль». «URA.RU» ведет прямую трансляцию со встречи.
16:51 27.10.2017 На четвертом этаже коворкинга "Соль" собралось порядка 200 человек. Журналисты с фотокорреспондентами составляют примерно половину аудитории.