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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:47  27 октября 2017 0

Собчак приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими сторонниками и начальником штаба. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Телеведущая начала президентскую кампанию в ЕкатеринбургеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак начала свою президентскую кампанию в Екатеринбурге. Перед сторонниками в уральской столице она ставит задачу собрать 7500-7800 подписей. Все хлопоты лягут на руководителя штаба Собчак в Екатеринбурге. Ранее «URA.RU» сообщало, что должность его руководителя предлагали екатеринбургскому журналисту и пиарщику Аксане Пановой. Официального подтверждения эта информация, однако, пока не получила. В пятницу, 27 октября, Собчак встречается с желающими ее поддержать в коворкинге «Соль». «URA.RU» ведет прямую трансляцию со встречи.

16:51 27.10.2017 На четвертом этаже коворкинга "Соль" собралось порядка 200 человек. Журналисты с фотокорреспондентами составляют примерно половину аудитории.

Антон Ольшанников
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