Сильный ветер и метель обрушатся на Тюменскую область
Порывы ветра усилятся до 17 м/с
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На территории Тюменской области 5 ноября ожидается метель и порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области 5 ноября прогнозируется метель и ветер южный и юго-западный 7-12 м/с. Местами возможны порывы ветра до 17 м/с», — сообщается на сайте управления.
Синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в этот день ночью опустится до -9, -14, при прояснении до -19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -2, -7 градусов.
