Природа

Погода

Сильный ветер и метель обрушатся на Тюменскую область

03 ноября 2025 в 23:15
Порывы ветра усилятся до 17 м/с

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории Тюменской области 5 ноября ожидается метель и порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области 5 ноября прогнозируется метель и ветер южный и юго-западный 7-12 м/с. Местами возможны порывы ветра до 17 м/с», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в этот день ночью опустится до -9, -14, при прояснении до -19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -2, -7 градусов.

