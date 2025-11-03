В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Рубеном Шакаряном

С бойцом простятся 5 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб боец из Пермского края Рубен Шакарян. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб нытвенец Рубен Гарриевич Шакарян. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сообщает администрация Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».