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27 октября 2017
16:41  27 октября 2017 0

Путин поможет трудоустроить триумфаторов WorldSkills

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент поручил трудоустроить победителей по специальностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец обеспечить трудоустройство победителей чемпионата мира WorldSkills.

Как сказал глава государства во время встречи с зампредседателя правительства, победившие в Абу-Даби россияне должны быть трудоустроены по своим рабочим специальностям.

Напомним, что Россия стала частью движения WorldSkills только в 2012 году. На последнем первенстве в Арабских Эмиратах российская сборная превзошла всех своих конкурентов, победив в зачете по очкам.

По словам Голодец, целью движения являются не столько победы, сколько рост качества профессионального образования в России. Вице-премьер также напомнила, что в 2019 году ЧМ WorldSkills пройдет в Казани.

Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин принял победителей чемпионата в Абу-Даби.

Олег Теплоухов
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