Путин поможет трудоустроить триумфаторов WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец обеспечить трудоустройство победителей чемпионата мира WorldSkills.
Как сказал глава государства во время встречи с зампредседателя правительства, победившие в Абу-Даби россияне должны быть трудоустроены по своим рабочим специальностям.
Напомним, что Россия стала частью движения WorldSkills только в 2012 году. На последнем первенстве в Арабских Эмиратах российская сборная превзошла всех своих конкурентов, победив в зачете по очкам.
По словам Голодец, целью движения являются не столько победы, сколько рост качества профессионального образования в России. Вице-премьер также напомнила, что в 2019 году ЧМ WorldSkills пройдет в Казани.
Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин принял победителей чемпионата в Абу-Даби.