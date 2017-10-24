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24 октября 2017
Главные новости Москвы
20:37  24 октября 2017 0

Путин встретится с россиянами, победившими на чемпионате в Абу-Даби

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Глава государства примет членов сборнойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с членами национальной сборной WorldSkills Russia, ставшей триумфатором чемпионате мира в Арабских Эмиратах.

В пресс-службе Кремля рассказали, что глава государства проведет встречу с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которая заняла первое место в общекомандном зачете на 44-м мировом первенстве WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Россия делегировала на чемпионат 58 конкурсантов и 52 эксперта, представляющих 24 субъекта федерации. Россияне показали высокий результат по баллам, а также завоевали множество золотых медалей.

Лучше всего российская сборная проявила себя в сфере IT-технологий.

Олег Теплоухов
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