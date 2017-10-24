20:37 24 октября 2017 0

Глава государства примет членов сборной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с членами национальной сборной WorldSkills Russia, ставшей триумфатором чемпионате мира в Арабских Эмиратах.

В пресс-службе Кремля рассказали, что глава государства проведет встречу с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которая заняла первое место в общекомандном зачете на 44-м мировом первенстве WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Россия делегировала на чемпионат 58 конкурсантов и 52 эксперта, представляющих 24 субъекта федерации. Россияне показали высокий результат по баллам, а также завоевали множество золотых медалей.

Лучше всего российская сборная проявила себя в сфере IT-технологий.