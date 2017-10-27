В Сети высмеяли британскую ведущую, которая спросила о краже камней с Луны. ВИДЕО

Британская ведущая Аманда Холден во время телешоу «This Morning» спросила у астронавта Тима Пика, не прихватил ли он с собой из космоса кусочек Луны.
Однако астронавт никогда не был на Луне, а работал на Международной космической станции, передает телеканал 360. На дальнейшие расспросы телеведущей про «сувениры» из космоса астронавт ответил, что с удовольствием прихватил бы с собой что-нибудь, но в космических экспедициях все жестко контролируют.
Пользователи Сети в ответ на ошибку ведущей объявили, что «потеряли веру в человечество». «Аманда Холден — причина, по которой я отказываюсь смотреть 99% программ на британском телевидении», — отметил пользователь ChampagneDosser. Если большинство людей такие, как Аманда Холден, то «человеческая раса обречена», -поддержали его другие пользователи.
Отметим, последним стоявшим на поверхности Луны человеком был Юджин Сернан в 1972 году.