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27 октября 2017
19:38  27 октября 2017 0

В Сети высмеяли британскую ведущую, которая спросила о краже камней с Луны. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Астронавт никогда не был на ЛунеФото: depositphotos.com © URA.RU

Британская ведущая Аманда Холден во время телешоу «This Morning» спросила у астронавта Тима Пика, не прихватил ли он с собой из космоса кусочек Луны.

Однако астронавт никогда не был на Луне, а работал на Международной космической станции, передает телеканал 360. На дальнейшие расспросы телеведущей про «сувениры» из космоса астронавт ответил, что с удовольствием прихватил бы с собой что-нибудь, но в космических экспедициях все жестко контролируют.

Пользователи Сети в ответ на ошибку ведущей объявили, что «потеряли веру в человечество». «Аманда Холден — причина, по которой я отказываюсь смотреть 99% программ на британском телевидении», — отметил пользователь ChampagneDosser. Если большинство людей такие, как Аманда Холден, то «человеческая раса обречена», -поддержали его другие пользователи.

Отметим, последним стоявшим на поверхности Луны человеком был Юджин Сернан в 1972 году.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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