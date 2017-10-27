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27 октября 2017
Главные новости Москвы
21:54  27 октября 2017 0

Венедиктов вывезет из России ведущую «Эха» после слов Соловьева

Гражданская панихида по Антону Носику в Доме литераторов. Москва, венедиктов алексей
Венедиктов хочет защитить своих журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что на полгода эвакуирует из страны ведущую радиостанции Ксению Ларину. Причиной такого решения стала программа Владимира Соловьева, сообщает телеканал «Дождь».

По словам Венедиктова, вскоре после нападения на Татьяну Фельгенгауэр Соловьев на радио «Вести FM» сделал программу о Лариной. По этой причине главред «Эха» решил вывезти ее из страны. Венедиктов считает, что таким образом сможет защитить сотрудников своей радиостанции от «подстрекателей».

Как ранее сообщало «URA.RU», на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение прямо в студии. Мужчина, вооруженный ножом, прорвался через охрану и ударил женщину в шею.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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