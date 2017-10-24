05:33 24 октября 2017 0

Мужчина сначала прыснул баллончиком в лицо охраннику, а потом пролез под турникетом ФОТО: скрин Twitter

В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой отчетливо видно, как напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр применяет слезоточивый газ в лицо охранника на проходной.

На кадрах видно, что мужчина сперва показывает какие-то бумаги сотруднику охраны, после чего, воспользовавшись моментом, брызгает сидящему за стойкой охраннику газовым баллончиком в лицо и пролезает под турникетом. Его рюкзак остается у стойки охраны, передает телеканал 360.

Напомним, что неизвестный мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и нанес удар ножом в область шеи ведущей Татьяне Фельгенгауэр. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Врачи оценивают состояние журналистки как средней степени тяжести, но угрозы для жизни пострадавшей нет. Нападавшего задержали и передали полиции.