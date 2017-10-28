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28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
08:32  28 октября 2017 0

«Фу, мерзость». Югорчанка купила рыбу c червями. ФОТО

Черви в рыбе, по словам покупателя, — обычное явление в местных магазинахФОТО: VK/ «К-ИНФОРМ»

В магазинах югорского поселка Белый Яр продают рыбу с червями. Об этом рассказал пользователь паблика «ВКонтакте» «К-ИНФОРМ».

«Народ будьте внимательны к рыбе минтай, второй раз покупаю в разных магазинах, а в нем черви», рассказал покупатель, выложив фото- доказательство бракованной рыбы. Вместе с тем пользователь указал название магазинов, где продают сомнительного качества товар: «Родничок» п.Белый яр! И больничный комплекс на энергетик, стоит киоск «Мясо, рыба»!»

Жители поселка тут же откликнулись на предупреждение:

«А в сельди видели сколько червей? И ни че, ни кто не замечает, помыли и кушаем))) И с митаем такая же история…», — пишет Анастасия Крец, «Фу блин мерзость. Слава Богу не ем селедку и минтай тем более», успокаивает себя Галина Иванова.

Однако нашлись и такие, кто не увидел в червивой рыбе ничего предосудительного: «Рыба ест червей! Неожиданно правда?», задается вопросом Максим Горшков

Рита Теркина
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