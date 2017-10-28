«Фу, мерзость». Югорчанка купила рыбу c червями. ФОТО

В магазинах югорского поселка Белый Яр продают рыбу с червями. Об этом рассказал пользователь паблика «ВКонтакте» «К-ИНФОРМ».
«Народ будьте внимательны к рыбе минтай, второй раз покупаю в разных магазинах, а в нем черви», рассказал покупатель, выложив фото- доказательство бракованной рыбы. Вместе с тем пользователь указал название магазинов, где продают сомнительного качества товар: «Родничок» п.Белый яр! И больничный комплекс на энергетик, стоит киоск «Мясо, рыба»!»
Жители поселка тут же откликнулись на предупреждение:
«А в сельди видели сколько червей? И ни че, ни кто не замечает, помыли и кушаем))) И с митаем такая же история…», — пишет Анастасия Крец, «Фу блин мерзость. Слава Богу не ем селедку и минтай тем более», успокаивает себя Галина Иванова.
Однако нашлись и такие, кто не увидел в червивой рыбе ничего предосудительного: «Рыба ест червей! Неожиданно правда?», задается вопросом Максим Горшков