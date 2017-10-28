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Главные новости Челябинской области
10:57  28 октября 2017 0

Южноуральский депутат избил водителя на глазах у полицейских. ВИДЕО

Открытая лицензия 08.07.2015. Драка., драка, проезжая часть, дорога, котики
По словам драчуна, он перенервничал из-за большого испугаФото: Lewleyn Williams/Flickr

Депутат горсобрания города Карталы Челябинской области Сергей Жидеев избил водителя помешавшей ему машины. Драка была записана видеорегистратором.

По словам очевидцев, инцидент произошел 25 октября. «Жидеев совершил неадекватный маневр, вследствие чего создал аварийную ситуацию на дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель автомобиля Nissan объехал его с левой стороны, обогнал, остановился на светофоре, после чего Жидеев вышел из своей машины и направился к водителю Nissan. Он вытащил водителя Nissan, избил его, после избиения сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении», — цитирует свидетелей южноуральский портал U24.ru.

На съемках видно, что драка была остановлена прибежавшими сотрудниками полиции, находившимся рядом с местом происшествия. Но задерживать депутата и составлять протокол они не стали, позже пострадавший сам обратился в правоохранительные органы с заявлением на полученные побои.

Депутат заявил журналистам, что просто очень сильно испугался. «Он меня подрезал, я испугался. Потом услышал в свой адрес разные слова о том, какой я „хороший и нежный“. Рядом были благородные сотрудники полиции, которые не дали разрастись конфликту. Машину мне покарябал, за это извинения-то можно было принести. Если хотел показать такую удаль, то зачем? Человек мне пальто порвал. Можно было бы, конечно, обратиться в суд за порванное пальто и испорченное крыло автомобиля, но это ниже моего достоинства», — заявил Сергей Жидеев порталу U24.ru.

Игорь Чукреев
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