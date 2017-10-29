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29 октября 2017
28 октября 2017
13:27  29 октября 2017 0

Известный российский стример World of Tanks погиб под шкафом, празднуя победу

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, компьютерная игра, gamer, геймер
Сергей Аксёнов отметил победу и перебрал с алкоголемФото: Kelly Hunter/Flickr

В городе Юрга Кемеровской области от кровопотери погиб известный российский стример в World of Tanks Сергей Аксёнов. Игровые порталы сообщают, что он решил отметить выигранный бой, приняв изрядную долю алкоголя. Встав на ноги, мужчина пошатнулся и упал в стеклянный шкаф, осколки которого порезали артерию.

Как передаёт сайт Game2Day, на место происшествия прибыла машина «скорой помощи», однако врачи смогли лишь зафиксировать время и причину смерти.

В игровом сообществе Сергей был известен, как «Сергей Анатольевич» или «Лучший танковый командир». Его мечтой было достигнуть статистики в 50% побед на своём аккаунте. Популярной игре Аксёнов посвятил множество роликов (стримов). На его YouTube-блог подписано более 5,3 тысячи человек.

В Сети на смерть блогера люди отреагировали неодназначно. Комментарии изобилуют издёвками и троллингом. Одни не верят в его смерть и насмехаются («Он живой, он стримит же <…> Серега как всегда идет к 50%)))), другие унижают («а можно мне его аккаунт в танках забрать? он ведь ему не нужен теперь.»), третьи выражают соболезнования («Дак давайте же почтим Серегу и когда-нибудь увидев на столе Путинку, вспомним его и больше никогда не забудем») (орфография и пунктуация сохранены).

Семен Гринберг
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