В Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского и решать его проблемы
Дональд Трамп отказался принимать Зеленского в Белом доме
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп не стал принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы его страны. Об этом рассказал британский дипломат в отставке Аластер Крук.
«Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский», — подчеркнул Крук на своем youtube-канале Deep Dive. Он в целом уточнил, что Трамп отказался принимать Зеленского в Белом доме. В качестве одной из причин этого — нежелание Зеленского соглашаться с мирным планом по урегулированию конфликта из-за дпвления европейских стран.
Накануне представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что планов по встрече Трампа с Зеленским пока нет. Причем еще до этого Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона. При этом Трамп выделил слово «руководство» кавычками, намекая на нелегитимность киевских властей.
Тем не менее в эфире Fox News Ливитт заявила, что Трамп настроен оптимистично по поводу завершения конфликта на Украине в целом, сообщает 360.RU. На днях в Женеве состоялась встреча по обсуждению мирного плана США по урегулированию конфликта. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако затем сократился до 19-ти. Как отмечает Bloomberg, из документа исключили пункт о выделении около 100 млрд долларов из замороженных российских активов Фонду восстановления Украины. При этом, предварительно, стороны согласовали, сколько солдат может быть в украинской армии, а также вопрос обмена пленными. Германия и Франция стремятся изменить мирный план США по Украине, сообщает «Ридус».
В России при этом отмечали, что пока лично стране не направили документ мирного плана, однако Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному урегулированию украинского конфликта. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал также, что в связи с успехами солдат РФ на фронте, Киеву следует согласиться на скорейший мир.
