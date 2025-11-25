В Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского и решать его проблемы

Дональд Трамп отказался принимать Зеленского в Белом доме Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп не стал принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы его страны. Об этом рассказал британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский», — подчеркнул Крук на своем youtube-канале Deep Dive. Он в целом уточнил, что Трамп отказался принимать Зеленского в Белом доме. В качестве одной из причин этого — нежелание Зеленского соглашаться с мирным планом по урегулированию конфликта из-за дпвления европейских стран.

Накануне представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что планов по встрече Трампа с Зеленским пока нет. Причем еще до этого Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона. При этом Трамп выделил слово «руководство» кавычками, намекая на нелегитимность киевских властей.

Тем не менее в эфире Fox News Ливитт заявила, что Трамп настроен оптимистично по поводу завершения конфликта на Украине в целом, сообщает 360.RU. На днях в Женеве состоялась встреча по обсуждению мирного плана США по урегулированию конфликта. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако затем сократился до 19-ти. Как отмечает Bloomberg, из документа исключили пункт о выделении около 100 млрд долларов из замороженных российских активов Фонду восстановления Украины. При этом, предварительно, стороны согласовали, сколько солдат может быть в украинской армии, а также вопрос обмена пленными. Германия и Франция стремятся изменить мирный план США по Украине, сообщает «Ридус».