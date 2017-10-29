16:59 29 октября 2017 0

Скандалы преследуют девушку и после свадьбы Фото: Диана Шурыгина, Instagram

Диану Шурыгину и Андрея Шлягина заподозрили в фиктивном браке. Поводом стал размещенный девушкой в Instagram снимок, где пара изображена без обручальных колец.

Правая кисть Дианы на первом плане снимка видна особенно отчетливо. «А кольца-то где? — задаются вопросом подписчики. — Вас не смущает, что ни у него, ни у нее нет кольца?»

Другие напоминают, что сам факт заключения брака никого не обязывает носить кольца: «Я и муж без колец, а свадьба была!» К тому же камера могла «отзеркалить» левую руку, после чего на снимке она выглядит как правая. Другие напоминают, что вызвавшая бурю эмоций фотография могла быть сделана еще до свадьбы. Наконец, сам факт заключения брака никого не обязывает носить кольца. «Я и муж без колец, а свадьба была!» — приводит пример одна из подписчиц.