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29 октября 2017
16:59  29 октября 2017 0

Диану Шурыгину и сотрудника «Первого канала» заподозрили в фиктивном браке. ФОТО

Скандалы преследуют девушку и после свадьбыФото: Диана Шурыгина, Instagram

Диану Шурыгину и Андрея Шлягина заподозрили в фиктивном браке. Поводом стал размещенный девушкой в Instagram снимок, где пара изображена без обручальных колец.

Правая кисть Дианы на первом плане снимка видна особенно отчетливо. «А кольца-то где? — задаются вопросом подписчики. — Вас не смущает, что ни у него, ни у нее нет кольца?»

Другие напоминают, что сам факт заключения брака никого не обязывает носить кольца: «Я и муж без колец, а свадьба была!» К тому же камера могла «отзеркалить» левую руку, после чего на снимке она выглядит как правая. Другие напоминают, что вызвавшая бурю эмоций фотография могла быть сделана еще до свадьбы. Наконец, сам факт заключения брака никого не обязывает носить кольца. «Я и муж без колец, а свадьба была!» — приводит пример одна из подписчиц.

Алексей Шумов
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