Актер «Стартрека» обвинил Кевина Спейси в домогательствах

09:55 30 октября 2017 0

Энтони Рэпп решил рассказать об инциденте после скандала с продюсером Вайнштейном Фото: Wikipedia

Сыгравший в фильме «Стартрек» актёр Энтони Рэпп обвинил старшего коллегу Кевина Спейси в сексуальном домогательстве. Инцидент произошёл в 1986 году на гламурной вечеринке, однако рассказать о нем Рэпп решил только сейчас, после того как множество актрис обвинили в домогательствах легендарного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Рэппу в 1986-м было 14 лет. Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку. Хорошо выпив, актёр увлёк подростка в уединённое место и попытался его соблазнить. «Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт», — признался Рэпп. Звезда Голливуда был сильно пьян, и Рэппу удалось уйти, пишет RT.

Кевин Спейси — американский актёр, режиссёр и сценарист. Он снимался во множестве успешных фильмов, среди которых «Семь» Дэвида Финчера и «Подозрительные лица» (за эту картину Спейси получил «Оскар») Брайана Сингера. Также он снимался в картинах «Жизнь Дэвида Гейла», «Красота по-американски» и «Планета Ка-Пэкс», а также популярном сериале «Карточный домик».

Ранее громкий скандал, связанный с поведением Харви Вайнштейна, подняли журналисты The New York Times. В результате расследования они выяснили, что за последние 30 лет большое количество американских актрис подверглись домогательствам со стороны продюсера. Информацию подтвердили звезда «Игры престолов» Лена Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер, Анджелина Джоли и другие. В России продюсер также якобы нашёл себе жертву. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн преследовал её больше десяти лет, пишет «Национальная служба новостей».