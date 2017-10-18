Звезда «Игры престолов» заявила о домогательствах Харви Вайнштейна

Звезда сериала «Игра престолов» Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер, призналась, что стала одной из жертв сексуальных домогательств скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Всего актриса поведала аудитории «Твиттера» о двух случаях приставаний.
Первый инцидент произошел во время Венецианского кинофестиваля, когда продюсер пригласил актрису пройтись к воде, где предложил ей заняться сексом, сопроводив это соответствующим жестом. Хиди перевела все в шутку, но сильно при этом испугалась, пишет «Федеральное агентство новостей». После этого актриса не получила ни одной роли в фильмах Вайнштейна.
Через некоторое время Вайнштейн и Хиди встретились вновь в Лос-Анджелесе. Продюсер пригласил актрису зайти к нему в номер и «посмотреть новый сценарий», передает телеканал 360.
Хиди сразу же предупредила, что между ними могут быть только рабочие отношения. Это сильно разозлило Вайнштейна, который резко схватил девушку за руку и злобно сказал, чтобы она молчала об их беседе, информирует агентство Nation News. После этого Хиди долго плакала.