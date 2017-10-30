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Главные новости Свердловской области
10:40  30 октября 2017 0

Суд пересмотрит дело экс-главы Верх-Исетского района, приговоренного к трем годам за взятку

Приговор по делу главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Екатеринбург, бреденко александр
Александр Бреденко заявляет, что полученные деньги были спонсорской поддержкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Верх-Исетского района Александра Бреденко
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Суд в Екатеринбурге рассмотрит апелляционную жалобу по делу бывшего главы Верх-Исетского района Александра Бреденко, который был приговорён к к трём годам колонии за получение взятки в размере 150 тысяч рублей. Заседание назначено на 21 ноября.

«В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Бреденко, вынесенный Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21.11.2017, 9:30, докладчик — судья Мальцева Е.В.», — сообщила «URA.RU» специалист пресс-службы Свердловского областного суда Татьяна Меркина.

Бреденко обвинялся в получении взятки в 150 тысяч рублей от ИП Александра Перминова (выполнял работы по санитарному содержанию района). Следствие считает, что глава района вымогал деньги за «общее покровительство» при выполнении контракта. Сам Бреденко заявил, что полученные средства были спонсорской помощью для организации праздника 8 Марта. Его защита говорит, что вина Бреденко не была доказана.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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