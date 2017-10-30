12:09 30 октября 2017 0

После задержания Искандеряна (на фото) могут всплыть новые миллионные взятки силовикам Фото: с сайта kollegiasoga.ru

Так называемое «дело решал», в рамках которого за решетку были отправлены адвокат Эльнара Салманова и двое полицейских из Ревды, получило продолжение: в Екатеринбурге задержан адвокат Борис Искандерян. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили и коллеги защитника по адвокатской конторе. Задержание Искандеряна и обыски в его кабинете прошли в ночь с субботы на воскресенье. Материалы на его арест могут быть представлены в суд в ближайшее время.

Получить подтверждение данной информации в Следственном комитете пока не удалось. Сотовый телефон самого Бориса Искандеряна отключен. Дозвониться до его коллег по адвокатской конторе также не получается: они не берут трубки.

Также, как сообщил «URA.RU» источник в силовых органах, после Искандеряна был задержан начальник отдела полиции №6 УМВД Екатеринбурга Еркен Ертысбаев по подозрению в получении крупной взятки. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области эту информацию опровергают. Дозвониться до Ертысбаева не удалось: в его приемной никто не отвечает, в дежурной части отдела полиции рекомендует звонить ему позже.

Борис Искандерян — недостающее звено в знаменитом «деле решал». Так же, как и Салманова, он уже много лет специализируется на защите наркоманов и наркоторговцев (в профессиональной среде их часто называют «цыганскими адвокатами»). В деле Салмановой фигурировал эпизод, когда мать осужденного парня-наркомана Вера Афанасьева собрала с родственников-цыган 2 млн 200 тысяч рублей для дачи взятки, чтобы заключить досудебное соглашение по делу своего сына, однако, согласно фабуле дела, Салманова забрала эти деньги себе (что уже квалифицируется как мошенничество).

По неподтвержденной информации, эти деньги, возможно, мог получить как раз Борис Искандерян для дальнейшей реализации плана по вызволению парня. По данным «URA.RU», еще летом 2015-го, после задержания «адвокатессы-взяточницы» Эльнары Салмановой, сотрудники ФСБ имели беседу с ее коллегой по адвокатской конторе Борисом Искандеряном. У него прошли обыски, и он написал множество объяснений силовикам.

Самого адвоката тогда задерживать не стали, но именно после его показаний впервые был задержан замначальника ИК-2 в Екатеринбурге Михаил Белоусов (во время обысков в кабинете адвоката Искандеряна были обнаружены аудио- и видеозаписи общения оперативников и следователей с заключенными ИК-2; после их обнаружения Белоусов уволился). Сейчас дело Белоусова рассматривается в суде, идут прения сторон.

Адвокат Эльнара Салманова обвинялась в мошенничестве, фальсификации доказательств и попытке дачи взятки следователю. Вместе с ней на скамье подсудимых были двое полицейских из Ревды и двое гражданских — матери парней-наркоманов, осужденных за наркотики. В СМИ активно обсуждалась информация о том, что после задержания Салманова якобы дала показания на целый ряд силовиков и судей, причастным к получению взяток от подозреваемых или их родственников.

5 апреля 2017 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил «адвокатессу-взяточницу» к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Следователям полиции из Ревды Лилии Хорошавиной и Алексею Коренькову, проходившим по одному из эпизодов, дали 3,5 и 2 года в колонии с лишением права занимать госдолжности.